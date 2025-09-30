タレントの中川翔子が30日、双子の男の子を出産したことを報告しました。【映像】中川翔子と生まれた双子中川は9月30日、自身のInstagramで「9：30頃に無事、元気な双子を出産しました！母子共に健康です！2人とも2600g超え！産声もしっかりしてました。小さな、力強い命たちを人生かけて守っていきたいと心から思います。二人ともギュッと指を、握ってくれました可愛すぎる、、！名前を呼べるしあわせ大好きだよ」とつづり