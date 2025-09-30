声優の花澤香菜（36）が30日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にレギュラーメンバーとして生出演。幸せ全開の夫婦との共演に「マスター、強いお酒をください」と嘆く場面があった。この日は「格闘家夫婦の生活告白」として結婚19年目のおしどり夫婦、元K―1世界王者でタレントの魔裟斗、妻でタレント・女優の矢沢心夫妻、今年7月に結婚したばかりのK―1元3階級制覇王者の格闘家・武尊、タレントの川口葵夫妻が