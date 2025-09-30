群馬県前橋市の小川晶市長が、既婚者の部下とホテルで10回以上密会していたことを認め謝罪した。【映像】前橋市長の“ラブホ密会”騒動の詳細24日の会見では、「ホテルに行ったのは間違いない」としながらも「男女の関係はない」「当該職員には公私にわたる相談に乗ってもらっていた。誤解を招く軽率な行動であったことを深く反省している」などと釈明した。26日の前橋市議会は全国中継。その後に行われたぶらさがりでは、市