【FIFA U-20 ワールドカップ チリ 2025】U-20日本代表 2−0 U-20エジプト代表（日本時間9月28日／エスタディオ・ナシオナル・フリオ・マルティネス・プラダノス）【映像】危険な接触→悶絶の一部始終RB大宮アルディージャに所属するU-20日本代表のDF市原吏音が、的確なカバーリング後に相手スライディングを食らって悶絶。キャプテンを襲った危険な接触に、ファンからは悲鳴が上がった。U-20日本代表は日本時間9月28日、U-20ワ