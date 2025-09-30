石井章元参院議員＝30日午前、東京都内東京地検特捜部が詐欺罪で在宅起訴した元参院議員石井章被告（68）は「親分肌」の政治家として知られ、関西が基盤の議員が多い日本維新の会でも一目置かれる存在だった。地元・茨城県では複数の企業や法人の経営に関与していた。石井被告は町議や市議を歴任し、2009年に国政に転じた。支援者の女性は「まじめな仕事ぶりだった」と信頼を寄せてきた。所属していた維新では、馬場伸幸前代