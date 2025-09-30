東京・表参道の美容室で、女性客を店のトイレに連れ込み、わいせつな行為をしたとして、美容師の男が逮捕されました。その卑劣な犯行の手口とは。藤井容疑者「こんにちは、お待たせしました。家でも髪の毛の勉強したり、趣味が美容師なので」てきぱきとカラー剤を塗りながら、“美容師”という職業への想いを熱く語る男。美容室「ELTE」の経営者・藤井庄吾容疑者（33）です。美容室の「激戦区」といわれる東京・表参道に店舗をかま