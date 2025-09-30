韓国の人気サバイバル番組『R U Next?』から誕生した5人組ガールグループILLITのメンバーであるMOKAとIROHAが、過酷なオーディション当時について赤裸々に告白した。【映像】オーディション当時の初々しい2人（IROHAが舞台で転倒するシーンも）ILLITが待望のJAPAN 1st Single『時よ止まれ』をリリース。これを記念して9月29日、ABEMA特別番組『ILLIT 日本デビューライブ＆オフショット大公開SP』が配信された。表題曲『時よ止