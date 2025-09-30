アメリカ・サンフランシスコ在住のタレント・野沢直子（62）が、13歳年下の“再婚相手”トラさんとの夫婦ショットを披露した。【映像】再婚した13歳年下夫との夫婦ショット2025年7月24日に出演したラジオ番組で、バンド仲間の日本人男性・トラさんと再婚したことを報告していた野沢。ブログでは、一緒に村上隆の個展に訪れた際のデートショットや、ハロウィンで一緒にコスプレを楽しむ姿など日常の様子を発信している。13歳年