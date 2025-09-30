文部科学省は30日、およそ92万人の大学生を対象に勉強時間や学習意欲などを聞いた昨年度の「全国学生調査」の結果を公表しました。この調査は2019年、21年、22年に続き、今回が4回目で、大学2年生と学部の最終学年である4年生か6年生を対象としています。今回の調査では、2021年度の調査に比べて「大学の学びによって成長を実感している」と回答した学生の割合が78%から85%に上昇しました。文科省によりますと、成長を実感している