30日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は9640枚だった。うちプットの出来高が5624枚と、コールの4016枚を上回った。プットの出来高トップは4万3000円の468枚（5円高180円）。コールの出来高トップは4万7000円の845枚（30円安75円）だった。 コールプット 出来高