30日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2860枚だった。うちプットの出来高が2088枚と、コールの772枚を上回った。プットの出来高トップは3万9000円の134枚（25円安170円）。コールの出来高トップは5万円の121枚（13円安80円）だった。 コールプット 出来高