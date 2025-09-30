30日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は389枚だった。うちプットの出来高が338枚と、コールの51枚を上回った。プットの出来高トップは3万3250円の113枚（変わらず105円）。コールの出来高トップは6万円の31枚（2円安2円）だった。 コールプット 出来高前日