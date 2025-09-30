瀬戸内地方は香川県で高気圧に覆われて晴れていますが、岡山県を中心に雲が広がって、局地的に雨が降っています。9月30日夜もやや雲に覆われますが、おおむね晴れる見込みです。 10月1日も晴れるところが多いでしょう。30日よりも湿度が低くなり、カラッとした体感になりそうです。朝の最低気温は岡山で18度、津山で16度、高松で20度でしょう。日中の最高気温は岡山と高松で29度、津山で27度の予想です。30日と同じくらいの気温に