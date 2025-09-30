ジィ・シィ企画がこの日の取引終了後、取引先からキャッシュレス決済端末などの大型案件を受注したと発表した。受注金額は３億７００万円で、２６年６月期に売り上げ計上を予定。なお、通期業績予想には織り込み済みとしている。 出所：MINKABU PRESS