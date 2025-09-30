ＮＥは１１月４日に東証グロース市場へ新規上場する。上場に際して５０万株の公募と、需要状況に応じて上限７万５０００株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施する。公開価格決定日は１０月２４日。主幹事はみずほ証券。 同社はＳａａＳ型ＥＣ支援プラットフォーム「ネクストエンジン」の運営やＥＣコンサルティング事業のほか、ふるさと納税支援など地方創生事業も手掛けている。 出