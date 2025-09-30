ＥＲＩホールディングスは３０日の取引終了後、２６年５月期第１四半期（６～８月）の連結決算を発表した。売上高が前年同期比３１．１％増の５３億８３００万円、営業利益が同６．５倍の８億６８００万円になった。建築確認制度に関する法改正に伴い、省エネ審査や構造審査業務が増えたことなどが業績を押し上げた。 同社はあわせて取得総数１２万株（自己株式を除く発行済み株式総数の１．５８％）、取得価額