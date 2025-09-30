Amazonのタイムセールで、VANGUARDのトラベル三脚「VEO 3GO 204AB」が23%OFFの1万5,304円で販売中だ。 VEO 3GO 204ABは、アルカスイス互換のクイックシューと自由雲台を備えた4段三脚。発売は2020年。脚部が反転するトラベル三脚で、カーボンもしくはアルミのモデルを用意する。セール対象品はアルミパイプのモデル。 最伸高は1,310mm、縮長は345mm。耐荷重は3kgで重量は0.95kg。