来季の浦和レッズ加入が内定している日本大学のボランチ植木颯。常に冷静で、全体を見渡しながら考えるという、ボランチのポジション的な思考だけではなく、組織においても物事を大局で見ることができる能力を持っている。「全体のバランスを見て、自分が今、どこにいないといけないのか、何をしないといけないのかを考えながらやっています」この特出した能力をベースに、精度の高い左足のキックと、足もとの技術を持っている