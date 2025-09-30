キユーソー流通システム [東証Ｓ] が9月30日大引け後(17:00)に決算を発表。25年11月期第3四半期累計(24年12月-25年8月)の連結経常利益は前年同期比15.3％減の37.6億円に減ったが、通期計画の42億円に対する進捗率は89.7％に達し、5年平均の78.1％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-11月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比1.8％減の4.3億円に減