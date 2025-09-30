中国商務部の報道官は9月29日、日本が中国の複数の企業を輸出管理の「外国ユーザーリスト」に追加したことについて、「事実に基づかない不当な措置だ」として強く反発しました。 同日の記者会見で、報道官は日本の経済産業省が「外国ユーザーリスト」を更新し、複数の中国企業を新規追加すると共に、二つの中国企業をリストから除外したことについて中国側の対応を説明しました。報道官は、「中国側はこの状況を注視している。日本