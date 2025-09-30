VAIOは9月30日、三井住友ファイナンス&リース、SMFL レンタルと共同でプレスリリースを発布し、リースアップPCの再生販売を行う仕組みの構築にあたって連携を開始したと明らかにした。リース返却PCの再生・販売でVAIO、三井住友ファイナンス&リース、SMFL レンタルが協業へVAIOは旺盛な法人需要の高まりを受けてリース品の返却品も増加しており、今回これを再生・再販することでサーキュラーエコノミーの実現を目指してい