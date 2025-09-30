歌手の岩崎宏美さんが、9月26日放送のラジオ関西『中将タカノリ・橋本菜津美の昭和卍パラダイス』にゲスト出演。近年、妹・良美さんとのデュオ活動を展開する思いなどを、番組パーソナリティーの中将タカノリさん（シンガーソングライター・音楽評論家）、橋本菜津美さん（シンガーソングライター・インフルエンサー）とともに語り合いました。妹・岩崎良美さんとのデュオ活動への思いを語った岩崎宏美さん（写真左）宏美さん