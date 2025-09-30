フジテレビは30日、CMの再開状況を公表。2月以降で、単月の取引社数が初めて前年比50％を超えた。フジテレビ本社＝東京・台場29日現在で、タイム・スポットCMの取引社数は4〜9月の累計で364社。776社だった前年同期に比べ約47％という水準だ。一方、9月単月で見ると取引社数は257社に。446社だった前年同月に比べて約58％という水準で、一連の事案によりCM出稿が激減して以降、初めて前年比で50％を超えた。10月改編のタイミングで