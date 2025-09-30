京都府警は30日、勤務する私立病院に入院中の患者の留守宅に侵入してネックレスなどを盗んだとして、住居侵入と窃盗の疑いで、京都府宇治市、理学療法士西田竜二容疑者（23）を逮捕した。「1人暮らしの患者を探して泥棒に行っていた」などと容疑を認めている。逮捕容疑は8月31日午後10時半〜11時55分ごろ、京都府城陽市の女性（89）宅に侵入、ネックレスや指輪など計8点（時価計55万円相当）を盗んだ疑い。女性の入院は8月上旬