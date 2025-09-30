LGエレクトロニクス・ジャパンは9月30日、超高解像度モニターシリーズ「UltraFine evo」における新製品として、Thunderbolt 5を搭載する31.5インチ6K解像度モニター「32U990A-S」を発表した。10月16日から予約販売を開始し、11月下旬に発売予定。直販ストアでの価格は319,000円。LG初、Thunderbolt 5搭載で6K解像度の31.5インチモニター「32U990A-S」31.5インチの大画面で6K（6,144×3,456ドット）の高解像度に対応するディスプレ