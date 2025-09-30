ソフトバンクは30日、又吉克樹投手（34）と来季の契約を結ばないことを発表した。2013年ドラフト2位で中日に入団し、おもにリリーフとしてフル回転。2022年からはソフトバンクにFA移籍した。通算503試合に登板し、歴代5位となる217ホールドポイントの実績を誇る。今季はプロ入り後初の1軍登板なしとなっているが、ファームでは先発も務めるなど27試合に登板した。ソフトバンクには4年間在籍し、多くの声援をもらった。「