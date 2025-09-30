10代の少年を呼び出して河川敷に連れて行き、「バイク渡すかタイマンするか選べ」と因縁をつけたうえ、暴行を加えバイク1台を奪ったとして、少年ら4人が逮捕されました。強盗の疑いで逮捕されたのは、解体工の下津太樹容疑者（21）と17歳から19歳の少年3人です。警視庁によりますと、下津容疑者らはことし5月、東京・日野市の河川敷で、10代の少年の顔や腹を殴るなどの暴行を加え、少年のバイク1台時価14万円相当を奪った疑いがも