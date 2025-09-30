文部科学省は30日、今年度の全国学力テストの都道府県別の結果を公表した。今年度の全国学力テストは「国語」「算数・数学」に加え、「理科」の3教科で行われた。都道府県別にみると、最も正答率が高かったのは小学校では、国語が秋田県で71％、算数が東京都で64％、理科が富山県で62％だった。中学校では、国語で最も正答率が高かったのは東京都、石川県、秋田県で57％、数学は、石川県で54％だった。一方、沖縄県は全ての科目で