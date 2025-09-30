イギリス・ロンドンで9月28日、中国が計画するヨーロッパ最大級の大使館の建設に反対する大規模なデモが行われた。計画されているのは、いわゆる“メガ”大使館。巨大な敷地面積を占める施設が完成すれば、外交拠点であると同時に、スパイ活動や在外の民主化勢力への監視を強める拠点になるのではないか――そんな懸念が現地で広がっている。デモでは、大使館計画に反対する横断幕のほか、習近平国家主席を風刺する「くまのプーさ