（資料写真）３０日午前９時５０分ごろ、逗子市小坪３丁目の薬局で、店にいた７０代女性が何者かに「棒状のもので殴られた」と１１０番通報があった。神奈川県警逗子署が傷害事件として調べている。署によると、女性は病院に搬送されたが、意識はあるという。