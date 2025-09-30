今季の試合は欠場女子ゴルフの小祝さくらが30日、自身のインスタグラムで左手首の手術が成功したことを報告した。TFCC損傷（尺骨側手関節三角線維軟骨複合体損傷）と診断されており、今季の残り試合を欠場すると8日に発表していた。小祝は術後の写真も投稿。病室で笑顔を浮かべ、桃を持った左手にはギプスが装着されている。「先日無事に手術が終わりました！術後の痛みはまだありますがリハビリ生活頑張ります」と報告した