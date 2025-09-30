タレントのモト冬樹が３０日、ブログを更新し、前日のゴルフコンペで人気俳優と会ったことをつづった。モト冬樹は「昨日のコンペで遭遇した石田純一君」と俳優・石田純一と会ったことを明かした。続けて「お店も順調みたいだし昔からチャレンジ精神が旺盛ですごいよね」。石田は現在、千葉県船橋市で焼き肉店「ジュンチャン」を経営しているが、モト冬樹は順調だと聞いている様子。一方で「まぁその分奥さんが大変だと思う