【モデルプレス＝2025/09/30】女優の水崎綾女が9月30日、10月9日スタートのテレビ東京系木ドラ24「できても、できなくても」（毎週木曜深夜24時30分〜）の記者会見に出席。卵子凍結について自身の経験を明かした。【写真】宇垣美里、まどろむ表情にドキッ◆水崎綾女、30歳で卵子凍結していた本作は“不妊症”という繊細な題材を丁寧かつ大胆に描く朝日奈ミカ氏による電子漫画「できても、できなくても」（シーモアコミックス）の実