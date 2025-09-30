左から明石家さんま、山田洋次監督、木村拓哉（C）２０２５映画「TOKYO タクシー」製作委員会 お笑いタレント・明石家さんまが、山田洋次監督の91本目となる最新作『TOKYO タクシー』（11月21日公開）に“声”で出演することが発表された。木村拓哉演じるタクシー運転手・浩二の仕事仲間・佐田を演じる。【動画】『TOKYOタクシー』 明石家さんまメイキング＆クランクアップコメント映像長きにわたり日本映画界で活