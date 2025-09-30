米メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）のＬＡギャラクシーでプレーするＤＦ山根視来（３１）が、スポーツ報知のインタビューに応じた。Ｊ１川崎などで活躍し、日本代表として２２年カタールＷ杯にも出場した右サイドバック（ＳＢ）は、２４年１月に米国ＭＬＳへ移籍。来年には北中米Ｗ杯も行われる同国でキャリアを重ねる今、ＭＬＳの特徴、また米国でプレーすることの魅力について明かした。（取材・構成＝金川誉前後編の前編）