岩手、秋田、山形3県で橋やトンネルの名称を記した銘板を盗んだとして、秋田県警は30日、窃盗などの疑いで、塗装工池田悠弥容疑者（25）＝秋田県美郷町、アルバイト高橋健太容疑者（51）＝岩手県北上市、会社員小松勇太容疑者（21）＝同市＝を逮捕したと発表した。秋田県警によると、換金目的で100万円以上を得ていたとみられる。3県で同様の被害が100件超あり、関連を調べている。3人は勤務先の元同僚で、池田容疑者が中心的