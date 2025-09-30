JR北海道は30日、北海道東部の大雨による被害で運休が続く根室線の池田―白糠間について、10月5日に運転再開すると発表した。復旧までに札幌―釧路間の特急や普通列車の計636本が運休し、4万人弱に影響が出る見通し。同社によると、池田―白糠間の9カ所で線路の土台が流失したり、橋に流木が堆積したりする被害が確認された。気象庁によると、沿線の釧路地方と十勝地方では9月21日未明に線状降水帯が発生するなど、まとまった