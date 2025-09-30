首相官邸（手前）と国会議事堂（奥）＝東京都千代田区自民党総裁選（10月4日投開票）で選ばれた新総裁が、石破茂首相の後継となる新首相に就く公算が大きくなった。立憲民主、日本維新の会、国民民主3党の国対委員長が30日、首相指名選挙の対応を協議したが、一致しなかった。政府、自民党は臨時国会を10月14日以降に召集する方向で調整に入った。関係者が30日、明らかにした。通例は総裁選後速やかに臨時国会を開き、首相指名