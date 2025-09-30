宮崎市のコンビニで7月、女性2人の尻を服の上から触ったとして、宮崎北署は30日、宮崎県迷惑行為防止条例違反の疑いで、同市職員石井優太容疑者（33）＝同市＝を逮捕した。署によると、容疑者は2人と面識はなく、防犯カメラの映像や店員への聞き取りから浮上。容疑を認めている。逮捕容疑は7月19日午前0時ごろ、20代女性ら2人の尻を触った疑い。店員から「女性がお尻を触られた」と通報があった。市によると、容疑者は上下水