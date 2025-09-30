会談に臨む（左から）日本維新の会の遠藤国対委員長、立憲民主党の笠国対委員長、国民民主党の古川国対委員長＝30日午後、国会立憲民主、日本維新の会、国民民主3党の国対委員長が30日、国会内で会談し、自民党総裁選後に見込まれる首相指名選挙を巡り意見交換した。維新、国民は一本化に否定的な見解を伝え、野党連携は不調に終わる見通しとなった。衆院会派は自民、公明両党で計220議席、3党で計210議席。立民の野田佳彦代表