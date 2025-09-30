2児の母で歌手の浜崎あゆみ（46）が、何者かにかじられたドーナツの写真を公開し、「犯人は誰だ」「お子さん!?」などのコメントが寄せられている。【映像】2人の子どもたちの親子ショット＆兄弟の食べ方の違い5歳と4歳、2人の男の子を育てている浜崎は、これまでにInstagramで、「お兄ちゃんはめちゃ綺麗にゆっくり食べる」「弟はとりあえず色々ごちゃ混ぜにして食べる」と、食べ方の違いを明かした兄弟のワンプレートごはんや