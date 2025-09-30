声優の石川界人と内田真礼が結婚したことが３０日、分かった。それぞれのＸで発表された。内田はプロ野球のソフトバンクファンにとっては“勝利の女神”。過去６度、始球式に登板した試合は全て勝利している。今年９月５日の楽天戦でもチームが大勝し、「６戦６勝」となった。ＳＮＳでは「うちの勝利の女神、祝わないでどうするよ」、「これからもソフトバンクの始球式には来てください笑」、「日本一でお祝いしたい」、「こ