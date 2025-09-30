様々な魚が水揚げされていたのは、三重県鳥羽市の離島、答志島の漁港。この地域では、今月16日から伊勢エビ漁が解禁されています。中には1キロ超えの大物もあり、一見大漁に見えますが… 【写真を見る】｢伊勢エビ｣が不漁 あすから本格的な漁解禁も… 一部地域で解禁遅らせる判断 海水温上昇が影響か 三重 （漁師）Q.たくさんありそうですが？「まったくまったく、全然」Q.きょうは多い？「全然ダメ」 きのうの伊勢エビの水揚げ