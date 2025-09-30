スターラックス航空は、神戸〜台北/桃園線を11月29日から増便する。現在は火・木・日曜の週3往復を運航しており、これに土曜を追加した週4往復を運航する。機材はビジネスクラス8席、エコノミークラス180席の計188席を配置した、エアバスA321neoを使用する。これにより神戸発着路線は、台中線の1日1往復をあわせ、週11往復体制となる。■ダイヤJX834台北/桃園（07：00）〜神戸（10：30）／火・木・土JX834台北/桃園（06：30）