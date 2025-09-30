¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤ÎWC¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¥ì¥Ã¥º¡¦¥°¥ê¡¼¥ó(C)Getty Images¥ï¡¼¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶è3°Ì¤Î¥ì¥Ã¥º¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö9·î30Æü¤ÎÂè1Àï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¤¬Æ±29Æü¤ËÁ°Æü²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¼éÈ÷¤â¾å¼ê¤¤¡ª¥°¥ê¡¼¥ó¤¬¥Ù¥Ã¥Ä¤òÊ»»¦¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¾ìÌÌ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodger Blue¡Ù¤Ï¡¢¸ø¼°YouTube¤Ç¥°¥ê¡¼