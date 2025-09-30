楽天モバイルは、新料金プラン「Rakuten最強U-NEXT」の提供を10月1日に開始すると発表した。月額料金は4268円。 「Rakuten最強U-NEXT」は、U-NEXTと連携して提供される料金プラン。楽天モバイルの回線サービスに加え、U-NEXTのコンテンツも利用できる。 既存の料金プラン「Rakuten 最強プラン」では段階制だが、「Rakuten最強U-NEXT」は無制限のみ。U-NEXTでは、配信される映画やドラマ、アニメ、スポー