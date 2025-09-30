NPB(日本野球機構)は30日の公示を発表。楽天は岸孝之投手を1軍登録し、ハワード投手を登録抹消しました。岸投手はこの日行われるロッテ戦に先発予定。今季限りでの引退を表明している美馬学投手とのマッチアップとなっています。今季は18試合先発で6勝6敗、防御率4.54です。一方、抹消となったハワード投手は前日のオリックス戦に先発するも、4回途中に緊急降板。3失点で敗戦投手となり、来日初黒星が付いていました。今季は9試合