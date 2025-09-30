アメリカのトランプ大統領とイスラエルのネタニヤフ首相が29日、ホワイトハウスで会談し、トランプ氏が提示したパレスチナ自治区ガザ地区の戦闘終結に向けた計画にネタニヤフ氏が同意しました。今回の提案、中東ではどのように受け止められ今後、ハマスはどう出るのか、イスラエルの隣国ヨルダンから本岡英恵記者が伝えます。◇ヨルダンの新聞でも「ガザの戦闘を終結させるための包括的なアメリカの計画」と題し、大きく報じ