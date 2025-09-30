左手首の負傷で女子プロゴルフツアーを８月から欠場している小祝さくら（ニトリ）が３０日、自身のインスタグラムを更新し、左手首の手術を無事に終えたことを報告した。小祝は左手に包帯を巻き、両手で桃を持って笑顔を見せる写真を添え、「先日無事に手術が終わりました！術後の痛みはまだありますがリハビリ生活頑張ります」とつづった。ツアー１２勝の小祝は左手首を痛め、７月の大東建託・いい部屋ネットレディスを最