プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年9月29日にユーチューブを更新し、今シーズン限りで退任するDeNA三浦大輔監督（51）について、「最低ラインの責任を果たした」と評価した。 「三浦監督は一応、形をつけたような感じはする」三浦監督は現役時代、横浜一筋で投手としてプレー。「ハマの番長」の愛称で人気を博した。16年に現役引退し、野球解説者などを経て19年にコーチに復帰した。 20年に2軍監